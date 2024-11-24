وزير العمل يختتم جولته في ”العاشر من رمضان” بزيارة مصنعي الأمل الشريف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - اختتم وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد جولته في مدينة العاشر من رمضان ، بجولة في مصنعي: الأمل الشريف للبلاستيك ،وحكيم مصر باكو للبلاستيك،ويعمل فيهما ما يقرب من 4000 عامل..رافق الوزير خلال الجولة ،المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية ،والمهندس محمد زين رئيس مجلس إدارة شركة الأمل ،ومحمد حكيم ،رئيس مجلس إدارة شركة "حكيم بلاست"،وبحضور ممثلين عن أصحاب أعمال ،ورئيس اتحاد العمالي المحلي بالمحافظة أشرف الدوكار....وأكد الوزير حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات والتحديات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي،والأمان الوظيفي للعامل ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أجل التنمية وبناء الجمهورية الجديدة..ووجه العمال ببذل المزيد من الجهود...

واستمع الوزير جبران ، من قيادات شركة الأمل الشريف للبلاستيك جهود الشركة التي تأسست عام 1964، وما تحققه من انتاج، يبلغ متوسطه السنوي أكثر من 100 ألف طن من المواسير البلاستيك، ويتم توجيه نحو 35% منه إلى التصدير لدول عربية وأفريقية، ورأسمالها مقسم على 3 مليون سهم ..وكذلك من قيادات شركة حكيم مصر باكو للبلاستيك التي تأسست عام 2001،و يبلغ حجم الاستثمار فيها ،مليار و862 مليون جنيه .