رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير أرض مطار إمبابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - مدبولي يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية في أرض المطار مع الاهتمام بالحديقة واستعادة رونقها

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير أرض مطار امبابة شمال الجيزة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للاستثمار واستدامة المشروعات، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق للمتابعة والتخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير أرض مطار إمبابة شمال الجيزة، يعدُ أحد المشروعات المهمة التي تعمل الدولة على تنفيذها، بما يُسهم في تحسين الخدمات الموجودة بهذه المنطقة، موضحاً أنه سبق منذ سنوات بناء عدد كبير من الوحدات السكنية بهذا المشروع، وتم الاستفادة بجزء منها كوحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق وغيرها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يكون هناك تصور واضح لاستغلال الوحدات المتبقية، وكذا التشغيل الأفضل للحديقة الموجودة بالمنطقة، موجهاً برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية في أرض المطار، مع الاهتمام بالحديقة واستعادة رونقها لتعود كما كانت عند افتتاحها على أعلى مستوى.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول مشروعات التطوير بأرض مطار امبابة، مشيراً إلى أن قطاع التطوير يشمل المنطقة السكنية وتضم 3100 وحدة سكنية، في 158 عمارة، حيث تناول موقف تخصيص الوحدات والتسليم للحاجزين، سواء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز الوراق، إلى جانب موقف بيع المحال التجارية بالمنطقة السكنية وعددها 222 محلاً، كما يضم قطاع التطوير أيضاً حديقة مطار امبابة على مساحة 38 فدانا، وأرض فضاء بمساحة 48 فدانا.

واستعرض الوزير مقترحات طرح المنطقة الاستثمارية بأرض مطار امبابة على المستثمرين في ضوء تميز موقعها، لافتاً إلى أنه جار طرح قطعة الأرض الاستثمارية الأولى بمساحة 20 فدانا لأنشطة متعددة، تجارية وإدارية وسكنية وفندقية وترفيهية، كما سيتم طرح قطعة أرض استثمارية ثانية بمساحة 28 فدانا لأنشطة متعددة أيضاً. وتناول الوزير أيضاً مقترحات استثمار مشروع حديقة الجيزة بارك كمشروع ترفيهي لتعظيم الاستفادة منها، لتخدم المنطقة كلها.

من جانبه، عرض محافظ الجيزة، المقترحات الخاصة برفع كفاءة منطقة أرض مطار امبابة، وكذا الاستفادة من الوحدات السكنية بها، كإسكان بديل لقاطني المناطق غير الآمنة المستهدفة بالتطوير.

كما تطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى مقترحات تطوير عدد من المناطق بحي شمال الجيزة، ضمن جهود الصندوق لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة.