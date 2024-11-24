نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات جوية شديدة اليوم: انخفاض درجات الحرارة ورياح قوية مع اضطراب الملاحة البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد اليوم تقلبات جوية ملحوظة نتيجة لتأثرها بمنخفض جوي أوربي بارد، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، لتسود أجواء شتوية بامتياز، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

الظواهر الجوية المتوقعة

انخفاض درجات الحرارة

حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ستنخفض درجات الحرارة بداية من اليوم بمعدل 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ليكون الطقس مائلًا للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر، بينما سيكون معتدل الحرارة خلال النهار في كافة الأنحاء.

نشاط قوي للرياح

توقعت الهيئة نشاطًا قويًا للرياح على معظم أنحاء البلاد، حيث ستصل سرعتها إلى 40-50 كم في الساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بشكل عام.

اضطراب الملاحة البحرية

ستؤثر الرياح القوية على حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعتها على البحر المتوسط من 60 إلى 85 كم في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، بينما ستتعرض الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس لاضطراب أيضًا، مع سرعة الرياح 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج حتى 4 أمتار.

شبورة مائية

الطقس صباحًا يشهد نشاطًا للشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

سقوط أمطار

من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية مساءً، مع فرص لسقوط أمطار أخرى على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

موعد انتهاء التقلبات الجوية

تستمر التقلبات الجوية الشديدة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، ويوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، على أن تنتهي اضطرابات الملاحة البحرية في البحر المتوسط يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من آثار هذه الظواهر الجوية، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال التقلبات الجوية

اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22° مئوية، الصغرى 15° مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20° مئوية، الصغرى 14° مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24° مئوية، الصغرى 12° مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29° مئوية، الصغرى 15° مئوية.

الاثنين 25 نوفمبر 2024:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21° مئوية، الصغرى 14° مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 19° مئوية، الصغرى 15° مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 21° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 23° مئوية، الصغرى 14° مئوية.

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: