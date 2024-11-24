نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح 60 وحدة سكنية للبيع بالمزاد العلني في مدينة العبور اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 60 وحدة سكنية للبيع بالمزاد العلني في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024.

تقع هذه الوحدات في تقسيم 14.85 فدان، امتداد الحي الثاني، وتُعرض للبيع بأعلى مقدم حجز.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

حسب المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان، تتميز الوحدات المطروحة بحصة تملك في أرض العقار على المشاع، بالإضافة إلى حصة في الجراج المعد لانتظار السيارات.

كما يُسمح بنظام التمويل العقاري للوحدات التي تتراوح مساحاتها بين 86 مترًا مربعًا و132 مترًا مربعًا.

شروط حجز شقق مدينة العبور

وضع المهندس هشام درويش عددًا من الشروط للمشاركة في المزاد العلني: