وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: نعمل مع مصر لإصلاح مجلس الأمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أكد وزير التعاون والعلاقات الدولية بجنوب أفريقيا رونالد لامولا، على العمل المشترك مع مصر في الكثير من القضايا المشتركة، أهمها إصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر ديمقراطية.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المنعقد اليوم في قصر التحرير، إن بلاده سوف تسعى لتحقيق مصالح دول الجنوب خلال رئاستها القادمة لمجموعة العشرين، والتي تتولاها بدءاً من ديسمبر المقبل.

وأكد رونالد، على أن قارة إفريقيا تحصل فقط على 3% من التمويل الخاص بالتغير المناخى، رغم أنها القارة الأكثر تضررًا من التغيير المناخى، لذلك سيتم تسليط الضوء على تحقيق الإنصاف والعدالة في توزيع الموارد من أجل تحقيق الاستدامة.

وأشار الوزير لوجود توافق في الرؤية بين البلدين لدعم نظام متعدد الأطراف بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن و وتيسير مشاركة الدول النامية لصنع القرار العالمى، مشيرًا إلى عضوية مصر وجنوب إفريقيا في البريكس، تمثل فرصة للاستفادة من هذا التكتل الاقتصادى المهم لصنع التعددية، مع وجود الكثير من الأمور و المواقف المشتركة بين البلدين ومنها موضوع إصلاح مجلس الأمن بالتوازي مع قرارات الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن، ومشاركة جنوب إفريقيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي قدمت خريطة لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمشاركة علي مستوي الاتحاد الأفريقي ومجموعة بريكس لإصلاح مجلس الامن، مضيفا أن جنوب افريقيا سترأس مجموعة الدول العشرين G20 وستستغل هذه المنصة للتعامل مع قضايا الهيكل المالي العالمي وإصلاح مجلس الأمن وكذلك ستعمل علي التركيز علي مسألة إن أفريقيا تحصل فقط علي 3% من تمويل تأثير التغير المناخي وهي نسبة منخفضة للغاية علي الرغم من انها من أكثر المناطق تأثرا.

وأكد أن هناك تعاون مع مصر في المنتديات المتعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس و مجموعة العشرين G20

وأكد رونالد على أن العلاقات السياسية الجيدة يجب أن يتبعها علاقات تجارية جيدة، مشيرًا إلى إن إعادة تنشيط مجلس الأعمال بين مصر وجنوب أفريقيا يجب أن يكون مسؤولية البلدين، لاستغلال التجارة والاستثمار والفرص المتاحة من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا.

وأشار رونالد، إلى التعاون مع مصر في ملفات الامن والسلم والاستقرار من أجل ازدهار افريقيا، ومواجهة تحديات الأزمات في ليبيا وجنوب السودان، والعمل المشترك لإيقاف الأسلحة، مشيرًا إلى أن الحروب المستعرة، تؤجل العمليات التنموية، وتدمر الإنجازات، بالإضافة إلى كونها عائق أمام التعاون.

وثمن الوزير جهود مصر، في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار بغزة، والعمل على وقف معاناة الفلسطينين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين البلدين من أجل التوصل إلى السلام، وحل الدولتين.

كما هنأ الوزير الجنوب افريقى، مصر على استضافة المنتدى الحضري العالمي في مصر، قائلًا: قد كان برنامج ناجحًا وجعلنا كأفارقة فخورين.

وأشار إلى أن التعاون المشترك بين البلدين يعزز العلاقات الاستراتيجية، ودعم القضايا العالمية والإقليمية، ودعم الامكانية الكبرى لزيادة الاستثمارات والتعاون بين البلدين وتحمل المسئولية الواقعة على عاتق البلدين، فيما يتعلق بالمجتمع الدولى.