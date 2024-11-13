نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف المهندس سيد حسن رئيسآ للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس سيد حسن للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.

وكلف محافظ الجيزة رئيس الجهاز بوضع رؤية ومخطط مستقبلي للارتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية والتي تأتي على رأسها ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لتهيئة البيئة والمناخ الملائم للاستثمار.

تكليفات المحافظ جاءت خلال لقاءه الموسع بمقر المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبحث ومتابعة مخططات المناطق الاستثمارية والصناعية بمحافظة الجيزة وذلك في إطار خطة الدولة نحو تنمية المناطق الصناعية والاستثمارية للدفع بعجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة.

لافتآ بأنه جاري التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتدعيم مشروعات البنية التحتية بالمنطقة لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بها.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والمهندس سيد حسن رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بابو رواش والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الاسكان والمهندسة رضوي حامد وكيل مديرية الاسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وهاني شارد نائب رئيس الجهاز .