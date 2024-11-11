انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP29 بالعاصمة الأذرية باكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - انطلقت منذ قليل، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 بالعاصمة الأذرية باكو، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتحدثت منظمة الأمم المتحدة عن الهدف الرئيسي لإنعقاد كوب 29 أن الأولوية القصوى للمفاوضين ستكون الاتفاق على هدف جديد لتمويل المناخ، وهو هدف يضمن أن كل بلد لديه الوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات مناخية أقوى بكثير، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود.