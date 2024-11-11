نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في مصر: توقعات الأرصاد الجوية وأهم الظواهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا يوضح حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في مصر، مع تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة في مختلف المحافظات والمدن.

وفقًا للبيان الرسمي على صفحة الهيئة في موقع فيسبوك، يتوقع أن تشهد البلاد طقسًا متباينًا حسب المناطق، مع تنبيهات لبعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المرور في الساعات المبكرة من اليوم.

توقعات الطقس العام في مصر اليوم



أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس في شمال البلاد حتى شمال الصعيد سيكون معتدلًا نهارًا ويميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن الظواهر المتوقعة، تحذر الهيئة من تكون شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يسبب انخفاض الرؤية.

فرص هطول الأمطار

تتوقع خرائط الطقس هطول أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم، مما قد يستدعي أخذ الاحتياطات المناسبة من قبل السكان والسائقين.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط : حالته معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية.

: حالته معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية. البحر الأحمر: تتراوح حالته بين المعتدلة والمضطربة، حيث يصل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات المصرية

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في أبرز المدن المصرية:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 24 18 العاصمة الإدارية 25 17 6 أكتوبر 25 17 بنها 24 18 دمنهور 23 16 الإسكندرية 22 17 مطروح 22 17 الغردقة 29 20 شرم الشيخ 29 21 أسوان 29 17 الأقصر 29 16 الوادي الجديد 27 15

تتميز درجات الحرارة في شمال البلاد باعتدالها، بينما ترتفع في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تعد هذه المعلومات ضرورية للمواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي تشهد هطول أمطار أو شبورة مائية.