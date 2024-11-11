نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق سقارة السياحي.. بوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق سقارة السياحي بمدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، أحد أهم المحاور المرورية التى تم تطويرها ورفع كفاءتها، مؤخرًا بمركز ومدينة البدرشين، بعد أن كان طريقًا ترابيًا ويواجه كل من يسلكه صعوبة في عبوره، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.

حيث شهد الطريق تغيرًا ملموسًا بعد أن طالته يد التطوير، والتي استهدفت إعادة الوجه الحضاري له والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة به باعتباره محورًا حيويًا لمواطني البدرشين، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية.

وشملت خطة تطويره أعمال رصف بالكامل والذي تم تطويره بطول 1.5كم وبعرض 11م وإنشاء أسوار حديدية وجمالية على جانبيه وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير لتسهيل الحركة المرورية.

وأكدت المحافظة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.



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