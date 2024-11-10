نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي بالاتجاه من الصعيد إلى المنيب لمدة شهر بسبب أعمال محور 3 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة بدء غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي بالاتجاه القادم من الصعيد إلى المنيب، وذلك لمدة شهر ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024.

يأتي هذا الإغلاق ضمن أعمال تنفيذ مشروع محور 3 يوليو (امتداد حسب الله الكفراوي)، حيث يتم تركيب الكمر الخاص بالمحور أعلى الطريق الزراعي، مما يستدعي غلق الطريق مؤقتًا لضمان سلامة المواطنين.

التحويلات المرورية لتسيير حركة المركبات

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحديد مسارات بديلة للحركة المرورية، حيث يتم تحويل حركة المركبات القادمة من الصعيد والتي ترغب بالاستمرار نحو المنيب كالتالي:

الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المرورية المستحدثة، والتي تحتوي على 4 حارات مرورية، ثم الاستمرار بمسار التحويلة.

العودة إلى الطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال.

الإجراءات لضمان سلامة المواطنين

أوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة، أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات الضوئية حول منطقة الأعمال بالكامل، مع تعيين خدمات مرورية إضافية لضمان انسياب حركة المرور، والحفاظ على سلامة المواطنين في محيط الأعمال.