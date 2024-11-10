«الإسكان» يتابع استعدادات أجهزة عددٍ من المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي أجهزة مدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والنوبارية الجديدة، والسويس الجديدة، خطة العمل بكل جهاز مدينة والاستعدادات النهائية التي تم اتخاذها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية بالمدن الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدفاع المدني، وكذا ضرورة الانتشار السريع للمعدات، وصيانة روافع الصرف الصحي، وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول الأمطار الغزيرة، وتطهير مخرَّات السيول وشبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، بجانب نشر التحذيرات اللازمة حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة في حالة هطول الأمطار.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، أنه تم مراجعة مختلف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، ومنها: تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار لضمان جاهزيتها، كما تم التوجيه بضرورة ضبط مناسيب أغطية المطابق والبالوعات بمستوى الطرق مع الالتزام والمتابعة في تغيير التالف منها إن لزم الأمر.