نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في جلسة ودية رئيس جامعة حلوان يلتقي فريق كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء حماسية وبعد لقاء ودي ابوي مع رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، حقق نادي جامعة حلوان فوزًا مستحقًا على نظيره نادى شباب الشرابية بنتيجة ٣-١ في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد نادي جامعة حلوان، ضمن منافسات القسم الرابع المجموعة الثانية.

بدأت المباراة بتقدم شباب الشرابية عبر ركلة جزاء في الدقيقة ٢٤، إلا أن أبناء نادي جامعة حلوان نجحوا في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة ٣٣. وفي الشوط الثاني، واصل فريق الجامعة ضغطه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة ٨٢، قبل أن يختتم المهرجان التهديفي بهدف ثالث في الدقيقة ٨٩، مؤكدًا جدارته بالفوز.

وكان الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، قد التقى بالفريق قبل المباراة في لقاء ودي، حيث أكد على أهمية تمثيل الجامعة بالشكل اللائق مشددا علي القيم الاخلاقيه والفنية للفريق، قائلًا: "أنتم تحملون شعار جامعة حلوان وتمثلون صرحًا تعليميًا عريقًا، وأتوقع منكم أداءً يليق بهذا الاسم الكبير." وقد انعكس حضوره للمباراة إيجابيًا على أداء اللاعبين وروحهم المعنوية.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، بالتطور الملحوظ في مستوى الفريق، مؤكدًا على استمرار الدعم لتحقيق المزيد من النجاحات.

الجدير بالذكر أن الفريق يقوده جهاز فني مكون من الدكتور محمد حسنين مديرًا فنيًا للقطاع، والكابتن سعيد قرني مدربًا عامًا، والكابتن حاتم سليمان مدربًا مساعدًا، والكابتن محمود أبو مازن مديرًا إداريًا.