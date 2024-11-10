نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل المزاد العلني للوحدات السكنية الاستثمارية بمحافظة المنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من الوحدات السكنية الاستثمارية في محافظة المنوفية، وذلك استجابة لزيادة الطلب على الوحدات السكنية.

يتيح هذا المزاد للمواطنين فرصة شراء وحدات سكنية من خلال إجراءات شفافة ومباشرة، ويقام في مركز شباب قويسنا بشارع مجلس المدينة.

تفاصيل المزاد وموعده

سيتم إقامة المزاد العلني يوم 13 نوفمبر 2024 في مركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، ويبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا.

كيفية الحصول على كراسة الشروط

تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد مقابل 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس، برج 2، أو من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية.

شروط دخول المزاد

التأمين: دفع مبلغ 10،000 جنيه كتأمين لدخول المزاد. دفع جزء من الثمن: في حالة رسو المزاد على المشارك، يشترط دفع 10% من ثمن الوحدة فورًا. سداد باقي المبلغ: يتم سداد المبلغ المتبقي بنسبة 90% خلال ثلاثة أشهر.

الوحدات المتاحة بالمزاد