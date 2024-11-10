نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة و12 محافظة أخرى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة خلال الساعات المقبلة.
وتوضح الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يشير إلى طقس غائم جزئيًا مع بداية النهار، وتمتد السحب الممطرة إلى 12 محافظة أخرى في أنحاء الجمهورية.
تفاصيل الأمطار المتوقعة
أشارت الأرصاد إلى أن السحب الممطرة تمتد عبر محافظتي القاهرة والجيزة، ومن المتوقع أن تختلف شدة وكمية الأمطار باختلاف المناطق.
تتحرك تأثيرات المنخفض الجوي من السواحل الغربية للداخل، ومن المتوقع أن تشمل الموجة المطرية اليوم 12 محافظة، وهي: البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، بورسعيد، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، دمياط، المنوفية، والبحر الأحمر.
درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر
- القاهرة: العظمى 24 - الصغرى 16
- 6 أكتوبر: العظمى 24 - الصغرى 15
- بنها: العظمى 24 - الصغرى 16
- دمنهور: العظمى 23 - الصغرى 16
- وادي النطرون: العظمى 23 - الصغرى 15
- كفر الشيخ: العظمى 23 - الصغرى 17
- المنصورة: العظمى 23 - الصغرى 17
- شبين الكوم: العظمى 23 - الصغرى 17
- طنطا: العظمى 24 - الصغرى 16
- دمياط: العظمى 24 - الصغرى 20
- بورسعيد: العظمى 24 - الصغرى 21
- الإسماعيلية: العظمى 26 - الصغرى 16
- السويس: العظمى 25 - الصغرى 17
- العريش: العظمى 25 - الصغرى 14
- رفح: العظمى 24 - الصغرى 13
- رأس سدر: العظمى 25 - الصغرى 21
- نخل: العظمى 23 - الصغرى 12
- كاترين: العظمى 19 - الصغرى 9
- الطور: العظمى 26 - الصغرى 18
- طابا: العظمى 25 - الصغرى 19
- شرم الشيخ: العظمى 31 - الصغرى 22
- الإسكندرية: العظمى 22 - الصغرى 17
- العلمين الجديدة: العظمى 22 - الصغرى 18
- مطروح: العظمى 21 - الصغرى 17
- السلوم: العظمى 21 - الصغرى 13
- سيوة: العظمى 24 - الصغرى 13
- الغردقة: العظمى 31 - الصغرى 20
- مرسى علم: العظمى 31 - الصغرى 21
- شلاتين: العظمى 30 - الصغرى 21
- حلايب: العظمى 28 - الصغرى 22
- أبو رماد: العظمى 29 - الصغرى 21
- رأس حدربة: العظمى 28 - الصغرى 22
- الفيوم: العظمى 25 - الصغرى 15
- بني سويف: العظمى 24 - الصغرى 14
- المنيا: العظمى 25 - الصغرى 15
- أسيوط: العظمى 25 - الصغرى 14
- سوهاج: العظمى 26 - الصغرى 16
- قنا: العظمى 29 - الصغرى 17
- الأقصر: العظمى 29 - الصغرى 16
- أسوان: العظمى 30 - الصغرى 17
- الوادي الجديد: العظمى 28 - الصغرى 15
- أبو سمبل: العظمى 30 - الصغرى 15