نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة و12 محافظة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة خلال الساعات المقبلة.

وتوضح الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يشير إلى طقس غائم جزئيًا مع بداية النهار، وتمتد السحب الممطرة إلى 12 محافظة أخرى في أنحاء الجمهورية.

تفاصيل الأمطار المتوقعة

أشارت الأرصاد إلى أن السحب الممطرة تمتد عبر محافظتي القاهرة والجيزة، ومن المتوقع أن تختلف شدة وكمية الأمطار باختلاف المناطق.

تتحرك تأثيرات المنخفض الجوي من السواحل الغربية للداخل، ومن المتوقع أن تشمل الموجة المطرية اليوم 12 محافظة، وهي: البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، بورسعيد، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، دمياط، المنوفية، والبحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر