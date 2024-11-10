إعلام إسرائيلى : إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل شمال إسرائيل وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة.

ومنذ منتصف سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، وصولًا إلى اغتيال الأمين العام للجماعة حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" على كركي وعدد آخر من القادة.

وبداية من أكتوبر الحالي، أعلن جيش الاحتلال بدء تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان ضد أهداف وبُنى تحتية لـ"حزب الله" في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين ويهدد بنشوب حرب إقليمية.