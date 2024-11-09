القاهرة الإخبارية: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل محتجزين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك العديد من المواقع والبلدات الإسرائيلية تجري فيها الآن تظاهرات، وهى استجابة لدعوة عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وللمعارضة الإسرائيلية بضرورة حشد أكبر عدد ممكن في الشوارع الإسرائيلية للضغط والدفع في حكومة الاحتلال، للموافقة والمضي قدما في صفقة التبادل التي تمضي بالإفراج الشامل والكامل عن كل المحتجزين.

وتابعت «أبو شمسية»، خلال مراسلتها للقناة: «وخاصة ما قالته عوائل المحتجزين في بياناتها الأسبوعية، وهو أن كل يوم يمر على المحتجزين على قطاع غزة يعني خسارتهم للمزيد من المحتجزين، خاصة أن التقديرات الإسرائيلية تقول: «كل من على قيد الحياة يتراوح ما بين 30 إلى 35 محتجزا».

ولفتت، إلى أن هناك اتهامات تشير إلى المستوى السياسي وتحديدا رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزادت هذه الاتهامات بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، وخاصة أنه كان يدفع ضرورة إتمام صفقة تبادل، موضحة أن بنيامين نتنياهو كان ينادي لاستمرار العمليات العسكرية وزيادتها، لأنها تولد انفراجات سياسية.