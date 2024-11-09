عمليات وكشف مجاني بقوافل الطب البيطري بالدقهلية.. ضمن مبادرة بداية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية عن قيام أطباء مديري الإدارات الداخلية بالمديرية وبالإدارات الخارجية بنطاق المحافظة بتنظيم قوافل طبية بيطرية مجانية في: ميت العامل، التابعة لإدارة أجا البيطرية، بحضوره، ومشاركة أطباء مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وأطباء إدارة أجا البيطرية، ووحداتها، وأطباء جمعية بروك الخيرية، وأطباء الجامعة المصرية الصينية، وكفر بهيدة، التابعة لإدارة ميت غمر البيطرية، وغنيم شطا، التابعة لإدارة منية النصر البيطرية، وميت سلسيل، التابعة لإدارة ميت سلسيل البيطرية.

وأوضح بأنه قد تم تجريع عدد كبير من الأغنام والماعز؛ وعلاج عدد كبير من الأبقار، والجاموس، والدواب، والأغنام، والماعز، والطيور، وعمل مسح تناسلى، وكشف بالسونار بالمجان لبعض الحالات، وتم عمل ندوات إرشادية ولقاءات توعوية للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة عدد كبير من الحيوانات داخل جميع الوحدات البيطرية بنطاق المحافظة لكافة الأعمار، وجميع أنواع الحيوانات من أمراض باطنية، وتنفسية، وتناسيلية، وجلدية، وبولية، وإجراء عمليات جراحية، وتلقيح اصطناعي، وكشف بالسونار.

كما تم تنظيم ندوات إرشادية، وإرشاد بيطري داخل الوحدات، ولقاءات توعوية للمواطنين ؛ ولقاءات توعوية خلال القوافل المجانية لتوعية المربيين بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبناء على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية.

جانب من إرشاد الطب البيطري جانب من إرشاد الطب البيطري

الكشف على الحيوانات أثناء القوافل المجانية الكشف على الحيوانات أثناء القوافل المجانية