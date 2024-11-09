مبادرة بداية.. قافلة مائية توعوية بـ"السماكين" فى الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - قال عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافلة مائية للأهالي بقرية السماكين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية وذلك على مدار يومين متتاليين.

واستهدفت القافلة التوعية بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة ، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي بمركز الشباب والوحدتين المحلية والصحية ومساجد القرية بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جودة مياه الشرب وكذلك رصد الوصلات المخالفة والتراكمات بالعدادات مع حصر شكاوي العملاء وإستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها.