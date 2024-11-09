منتخب التجديف يحصد 11 ميدالية بالبطولة الأفريقية فى العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - كشف الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، كواليس تحقيق منتخب مصر 11 ميدالية مع انطلاق البطولة الأفريقية للتجديف بالعلمين، قائلا إن البطولة تختص بالتجديف الكلاسيكي، ويعقبه بطولة التجديف بالشواطئ يومي 10 و11 نوفمبر الجارى، بمشاركة دول أفريقية عديدة، لكن أكبر المنافسات موجودة بين مصر وتونس والجزائر.

وأضاف «النوري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمها الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن منافسات اليوم الأول للبطولة، بها نصف عدد الميدالية، حيث أقيم 11 سباقا، ومصر حصدت من خلاله على 5 ميداليات ذهبية و4 فضية وواحدة برونزية، بينما تونس حصدت على 4 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، بالتالي مصر تتصدر جدول الميداليات حاليا.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب قدموا أداء أكثر من رائع، حيث حصل على الميدالية الذهبية في منافسات وزن القارب الخفيف عمر حسام، كما فاز في منافسات القارب الفردي رجال أدهم محجوب، وفي منافسات القارب الناشئ حصل على الميدالية الذهبية زياد مرسي ومحمد متولي، كما حصل البطل الأولمبي عبدالخالق البنا وسيف الدين عزالدين على ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى المفاجأة الجميلة في حصول جانا مصباح الميدالية الذهبية.