مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم.. حصاد محمد صلاح أمام الفيلانز قبل مواجهة البريميرليج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - يملك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول سجلا مميزا أمام فريق أستون فيلا، قبل المواجهة التي سجتمعهما مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

يقود محمد صلاح ليفربول ضد أستون فيلا، فى العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، فى مواجهة يخوضها الريدز بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الرائعة التى يحققها الفترة الأخيرة، وصدارته لبطولة الدوري الإنجليزي، وكذلك صدارة مرحلة الدوري في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

حصاد محمد صلاح أمام أستون فيلا

لعب محمد صلاح 11 مباراة سابقة أمام أستون فيلا في جميع المسابقات، أحرز خلالها 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وقاد فريقه للتفوق فى 8 مباريات مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

يأمل "الملك المصرى"، كما يطلق عليه، تسجيل هدفه الثامن في مباراته الـ12 ضد "الفيلانز"، الذي استعصت شباكهم عليه في مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في مايو الماضي.

أرقام محمد صلاح فى مباريات ليفربول ضد أستون فيلا

تأتي أبرز أرقام محمد صلاح فى مباريات ليفربول ضد أستون فيلا، كالتالي:

11 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام أستون فيلا في جميع المسابقات.

10 مساهمات تهديفية فى مبارياته ضد الفيلانز.

7 أهداف و3 تمريرات حاسمة فى سجل الفرعون أمام أستون فيلا.

8 مباريات قاد فيها ليفربول للتفوق على أستون فيلا مقابل تعادلين وخسارة.

محمد صلاح يبحث عن التهديف للمرة الرابعة تواليًا

ويستهدف محمد صلاح التسجيل في لقائه الرابع على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل أمام كل من تشيلسي وأرسنال وبرايتون في المباريات الثلاث الأخيرة لليفربول بالمسابقة المحلية.

سجل محمد صلاح 7 أهداف وصنع 5 في مباريات البريميرليج الموسم الحالي، ليتواجد في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع كول بالمر، نجم تشيلسي ، بفارق 4 أهداف خلف "المتصدر" النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

مواجهات ليفربول وأستون فيلا

تاريخيًا، التقى ليفربول وأستون فيلا في 179 مباراة سابقة، كان التفوق من نصيب الريدز فى 90 مواجهة مقابل خسارة 52 والتعادل في 37 مباراة، وتتسم لقاءات الفريقين الأخيرة بالندية والإثارة، ففي المباريات الثلاثة الماضية التي أقيمت بينهما حقق الريدز فوزا وحيدا، فيما فرض التعادل نفسه على اللقاءين الآخرين.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في مثله وتسجيل 19 هدفًا وتلقى 6 أهداف، بينما يحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 5 والتعادل في 3 وخسارة لقاءين وتسجيل 17 هدفًا وتلقى 15 هدفا.