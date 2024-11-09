نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 9 نوفمبر 2024: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على السواحل الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بتغير ملحوظ في حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ووفقًا لخرائط الطقس، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، مع تزايد فرص سقوط الأمطار بدءًا من مساء اليوم وحتى مساء غد الأحد.

خريطة سقوط الأمطار

توقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار على أجزاء من الساحل الغربي، بما في ذلك الإسكندرية وضواحيها، وقد تكون الأمطار رعدية أحيانًا في مناطق شمال الدلتا، مثل كفر الشيخ، شمال الدقهلية، ودمياط، وقد تطال الأمطار مدن بورسعيد وساحل سيناء.

أما القاهرة الكبرى فتبقى فرص سقوط الأمطار ضعيفة وتتركز في الأجزاء الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

تشهد القاهرة غدًا الأحد انخفاضًا في درجات الحرارة لتسجل 24 درجة مئوية نهارًا، بينما تنخفض ليلًا لتصبح الأجواء باردة، مع طقس شديد البرودة على مرتفعات سيناء.

الظواهر الجوية اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة خاصة بالقرب من المسطحات المائية، مما يتطلب القيادة بحذر في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد.

أبرز الظواهر الجوية حسب المناطق:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، مع رياح معتدلة بسرعة 22 كم/ساعة، وأجواء غائمة جزئيًا. نسبة الرطوبة تتراوح بين 35% و80%.

جنوب الوجه البحري: شبورة مائية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة، مع رياح معتدلة بسرعة 24 كم/ساعة، ورطوبة بين 40% و85%.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: شبورة مائية، أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 22 كم/ساعة، مع رطوبة تتراوح بين 50% و90%.

السواحل الشمالية الشرقية: شبورة مائية وأجواء غائمة جزئيًا، ورياح معتدلة بسرعة 20 كم/ساعة، ونسبة رطوبة بين 55% و90%.

شمال الصعيد: شبورة مائية وأجواء مشمسة، ورياح معتدلة بسرعة 20 كم/ساعة، ورطوبة بين 20% و60%.

جنوب الصعيد: أجواء مشمسة ورياح معتدلة بسرعة 18 كم/ساعة، مع رطوبة منخفضة بين 15% و35%.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالة معتدلة مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

حالة معتدلة مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر. البحر الأحمر: حالة معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر.

ينصح خبراء الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.