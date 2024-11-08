عضو دفاع الشيوخ: مصر تخوض معركة الوعى وعلى رأسها جهود مواجهة الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:35 مساءً - أكد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تزال تخوض معركة الوعي، وهى المعركة التى تأتى على رأسها جهود مواجهة الشائعات، التى لا تتوقف عن تزييف الحقائق والأكاذيب وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة فى جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، فى بيان له اليوم، إن مع الحرب التى تواجهها الدولة المصرية بشأن بث الشائعات من قبل جماعات الشر والظلام والأجهزة المعادية والأيادى الخبيثة والخسيسية، تمضى الدولة المصرية فى تنفيذ مشاريع قومية كبرى تهدف إلى تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة، وهذا جزء من مواجهة تلك الشائعات.

وأشار النائب اللواء حاتم حشمت، إلى أن هناك آلاف الشائعات ترصدها مؤسسات إعلامية ووزارات وأجهزة مصرية يوميًا، وفى مقدمتها المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء والتى يصدر تقارير دورية للرد والتصدى لتلك الشائعات التى تستهدف الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية فى البلاد.

وأكد النائب اللواء حاتم حشمت، أن تلك الشائعات ما هى إلا محاولات يائسة لجماعات الشر والظلام ومعاونيهم لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق وترويج الأكاذيب المختلقة والتشكيك فى إنجازات الدولة المصريه التى لا ينكرها إلا جاحد خبيث أو عدو قذر.

وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية وسائل الإعلام فى تشكيل وعى مجتمعى وتعزيز قدرة الرأى العام على التحقق من المعلومات المغلوطة، وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم الخبيثة، معتبرا أن الوعى سلاحا فى بناء وتحصين الأوطان. وأوضح النائب حاتم حشمت، أن الشائعات جزء من الحرب التى تتعرض لها الدولة المصرية منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن كثيرًا من القوى الداخلية والخارجية تسعى إلى هدم كيان الدولة وبث حالة من الإحباط فى نفوس المواطنين عبر إطلاق آلاف الشائعات يوميًا، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية والأمنية لتعقب مطلقى الشائعات، وكذلك تغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنها خصوصا لخطورتها على الأمن القومى المصرى واستقرار الدولة.