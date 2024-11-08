طفرة حضارية برعاية حياة كريمة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - يعد مشروع الديسمى المتكامل أحد أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة الجيزة، إذ تم تنفيذه للمواطنين الذين تضررت منازلهم جراء السيول التى تعرضت لها عددًا من قرى مركز ومدينة الصف فى عام 2020.

عانى أهالى الديسمى بعد أن تعرضت قريتهم لأمطار غزيرة وسيول جارفة، أدت إلى تهشم منازلهم وتلف محاصيلهم الزراعية ونفوق ماشيتهم التى تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

وتوحدت جهود كل الجهات لتنفيذ مشروع تنموى متكامل يضم وحدات سكنية حضارية مجهزة ومدرسة لكل المراحل الدراسية وسوق حضارى وموقف سرفيس ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحى وحظائر لتربية المواشى، للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى لأبناء القرية.

المشروع أقيم على مساحة 28 فدانا بإجمالى 256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة، وتتكون العمارة من دور أرضى و3 أدوار متكررة، ويحتوى كل دور على 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة.

وراعى المشروع إقامة متنزهات ومسطحات خضراء وبرجولات كمتنفس للمواطنين وإقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشى، يصل عددها إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالى 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالى 256 حظيرة.

وشمل المشروع إنشاء مدرسة على مساحة 3600م2 تضم دورا أرضيا و4 أدوار لتشمل كل المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى محطة معالجة للصرف الصحى بطاقة 200م3، وخزان رى يبلغ سعته 250م3، وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.

ويضم المشروع سوقا حضاريا على مساحة 1200م2 بتكلفة 5 ملايين جنيه لتخصيصه لقاطنى مساكن الديسمى ويضم مبنى إداريا و18 محلا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى موقف حضارى على مساحة 2400م2 تسع 16 سيارة سرفيس بتكلفة 2 مليون جنيه.