محافظة الجيزة: تخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للإطلاع علي موقف المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ومناقشة العديد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطن .

وأكد محافظ الجيزة خلال الأجتماع على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني ومتابعه انتظام تقديم الخدمات للمواطنين وحاله الطرق والنظافة والإشغالات وتعزيز اليات التواصل مع المواطنين والعمل علي حل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لهم .

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتعظيم الأستفادة من الكوادر البشرية بالشكل الأمثل والتوزيع الجيد بمواقع العمل بما يعود بالنفع للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

كلف محافظ الجيزة بحصر رخص تشغيل المحال العامة وتخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية وذلك للتسهيل علي المواطنين مشدداً علي ضرورة مراجعة تراخيص تشغيل المحال العامة وأخطار الملاك باستيفاء المستندات القانونية اللازمة لاستكمال رخص التشغيل وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير علي المواطنين وتقنين أوضاعهم .

كما وجه المحافظ بضرورة الأهتمام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة الدورية للمعدات الموجودة بالحملة الميكانيكية لما لهما من أهمية في الارتقاء بمنظومة النظافة ومهام العمل اليومية وحفاظا علي المال العام .

وكلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والتأكيد علي جاهزية المعدات وسيارات الشفط ورفع كفاءة وصيانة المعطل منها موجها بالمراجعة الدورية لجاهزية مخرات السيول وأعمال التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافة الميادين والشوارع لسهولة تصريف أثار مياه الأمطار أول بأول .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك لمراعاة المظهر الحضارى لضمان آمن وسلامة المواطنين .

وأطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء علي الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية وطلبات التصالح ومنظومة الشكاوي علي مستوي الاحياء والمراكز والمدن .

كما شهد الأجتماع أستعراض معدل أنجاز مديريات " الصحة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والتموين والزراعة والمنطقة الازهرية والأوقاف والتضامن الأجتماعي والشباب والرياضة ، ومديريات العمل والطب البيطري والثقافة والإسكان والطرق والري والتنظيم والإدارة " .