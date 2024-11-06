نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقرر شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقرر شهر نوفمبر بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

وجاءت توزيع المقرر داخل المواد كالتالي:

اللغة العربية

- النصوص

العفو مأمول

من أجل حياة كريمة

- القراءه

قيم اجتماعية

ـ النحو

أعمال اسم الفاعل ـ أعمال صيغ المبالغة

ـ الأدب

في عصر الإسلام

ـ البلاغة

الاستعارة المكنية والتصريحية

ـ القصة

الفصل الرابع والخامس

الانجليزي

ـ الفصل الثالث (الدرس الخامس والسادس)

الفصل الرابع كله

الفصل الخامس ( من الدرس الأول للدرس الرابع)



الفلسفة والمنطق

- الفلسفة

الفصل الثاني حتى اهمية الفلسفة في المجتمع

ـ المنطق

الفصل الأول من تصنيف القضايا حتى نهاية الفصل

الفصل الثاني حتي أنواع التقابل بين القضايا

العلوم

الفصل ٢

الفصل ٣ من الدرس الأول للدرس السادس



التاريخ

الوحدة الثانية

الدرس الثاني والثالث



الرياضيات

الجبر: الدرس الثالث والرابع حتى اشارة الدالة الثابتة والخطية

حساب المثلثات: الدرس الرابع والخامس

الهندسة: من تمارين على نظرية ٤ إلى نهاية الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة الدرس الأول