نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقرر شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي العام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقرر شهر نوفمبر بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.
وجاءت توزيع المقرر داخل المواد كالتالي:
اللغة العربية
- النصوص
العفو مأمول
من أجل حياة كريمة
- القراءه
قيم اجتماعية
ـ النحو
أعمال اسم الفاعل ـ أعمال صيغ المبالغة
ـ الأدب
في عصر الإسلام
ـ البلاغة
الاستعارة المكنية والتصريحية
ـ القصة
الفصل الرابع والخامس
الانجليزي
ـ الفصل الثالث (الدرس الخامس والسادس)
الفصل الرابع كله
الفصل الخامس ( من الدرس الأول للدرس الرابع)
الفلسفة والمنطق
- الفلسفة
الفصل الثاني حتى اهمية الفلسفة في المجتمع
ـ المنطق
الفصل الأول من تصنيف القضايا حتى نهاية الفصل
الفصل الثاني حتي أنواع التقابل بين القضايا
العلوم
الفصل ٢
الفصل ٣ من الدرس الأول للدرس السادس
التاريخ
الوحدة الثانية
الدرس الثاني والثالث
الرياضيات
الجبر: الدرس الثالث والرابع حتى اشارة الدالة الثابتة والخطية
حساب المثلثات: الدرس الرابع والخامس
الهندسة: من تمارين على نظرية ٤ إلى نهاية الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة الدرس الأول