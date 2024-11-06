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ننشر مقرر شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي العام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقرر شهر نوفمبر بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

وجاءت توزيع المقرر داخل المواد كالتالي:

 اللغة العربية

- النصوص 
العفو مأمول

من أجل حياة كريمة

- القراءه

قيم اجتماعية

ـ النحو

أعمال اسم الفاعل ـ أعمال صيغ المبالغة

ـ الأدب

في عصر الإسلام

ـ البلاغة

الاستعارة المكنية والتصريحية

ـ القصة

الفصل الرابع والخامس

 

 الانجليزي

ـ الفصل الثالث (الدرس الخامس والسادس)

الفصل الرابع كله

الفصل الخامس ( من الدرس الأول للدرس الرابع)


 الفلسفة والمنطق

- الفلسفة 
الفصل الثاني حتى اهمية الفلسفة في المجتمع

ـ المنطق 
الفصل الأول من تصنيف القضايا حتى نهاية الفصل

الفصل الثاني حتي أنواع التقابل بين القضايا

 العلوم

الفصل ٢

الفصل ٣ من الدرس الأول للدرس السادس


 التاريخ

الوحدة الثانية 
الدرس الثاني والثالث


 الرياضيات 
الجبر: الدرس الثالث والرابع حتى اشارة الدالة الثابتة والخطية

حساب المثلثات: الدرس الرابع والخامس

الهندسة: من تمارين على نظرية ٤ إلى نهاية الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة الدرس الأول

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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