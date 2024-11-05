جالانت تعليقا علي قرار نتنياهو : إقالتى بسبب خلافات حول قانون التجنيد وإعادة المختطفين ولجنة تحقيق رسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، إن "قرار إقالتي يأتي بعد إنجازات عديدة حققناها على جبهات عدة، والقرار جاء بعد خلافات بشأن قانون التجنيد وإعادة المخطوفين ولجنة تحقيق رسمية"



وأضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء بعد إقالته من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، "أنني فخور بإنجازات المنظومة الأمنية وأنا ملتزم بأمن إسرائيل، وهذه الإقالة تأتي نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا"

وأضح أن الخلاف الأول يتعلق بقضية التجنيد فأنا أرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش.

وتابع: الجميع يجب أن يخدموا في الجيش ولا يجوز تمرير قانون يعفي آلاف المواطنين من التجنيد، علينا إعادة المختطفين بأسرع ما يمكن وهذا هدف يمكن تحقيقه بقدر من التنازلات وبعضها مؤلم.

وأشار إلى أن الخلاف الأخر، يتعلق باستخلاص العبر من خلال تحقيق رسمي منهجي في ما حدث.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي المقال: "للأسف علينا أن نتعايش لسنوات طويلة مع حالة الحرب هذه"