المنتدى الحضرى العالمى.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض إنجازات مصر فى التنمية المستدامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - تشارك الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، بمركز المنارة للمؤتمرات، وذلك لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية ومستوي معيشة المواطنين ، ومواجهة التحديات الحضرية مثل التكدس السكاني، والتلوث، ونقص الموارد.

حيث يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية المشاركة في جلسة محافظة بني سويف تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"، وجلسة محافظة الشرقية بعنوان" تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية ويشارك في الجلستين عدد من الوزراء والمحافظين من مختلف دول العالم .

كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدي الحضري العالمي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزير الإسكان والحكم المحلي بدولة ماليزيا، ومدير وكالة التعاون الدولي الهولندية VNG لبحث أطر التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات في مجالات عمل الادارة المحلية ، بالإضافة إلي المشاركة في جلسة مائدة مستديرة خاصة بالوزراء الأفارقة.