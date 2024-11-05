السفارة البريطانية بالكويت تنظم «رالي» للسيارات على شارع الخليج الجمعة المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين بعد المئة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة ودولة الكويت، تنظم السفارة البريطانية «رالي» سيارات يبرز بعضا من أبرز العلامات التجارية البريطانية على مر العقود.

وأوضح بيان صادر عن السفارة أن الرالي سيقام يوم الجمعة المقبل 8 نوفمبر، من الساعة 4 إلى 6 مساءً، على طول طريق الخليج من «مارينا كريسنت» إلى أبراج الكويت، لافتة إلى أن الدعوة عامة للجمهور.

وقد عبرت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، عن حماسها قائلة: «يسعدني دعوة جميع عشاق السيارات لحضور هذا الحدث الفريد، حيث سيشارك في الرالي مجموعة متنوعة من المركبات البريطانية، بدءا من الكلاسيكيات العتيقة من الخمسينيات إلى أحدث السيارات الرياضية. لا تفوتوا هذه الفرصة النادرة لرؤيتها عن قرب!».