الأزهر يقيم حفلا لتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين بمشاركة 36 دولة

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أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، بعد غد الثلاثاء، في تمام العاشرة صباحا، بمركز الأزهر للمؤتمرات(قاعة الأندلس)، حفلا لتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين في الأزهر الشريف لعام 2024.



يقام الحفل بمشاركة طلاب (٣٦) دولة حول العالم، وبحضور أ.د/سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر وعلمائه، والطلاب الوافدين.

ويشمل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة التي يقدمها عدد من الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى كلمات لقيادات الأزهر، يليها تكريم الخريجين تقديرا لجهودهم.