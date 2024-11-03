نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مديرة صندوق النقد الدولي: التضخم في مصر يتراجع مع توقعات بتحسن اقتصادي كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن انخفاض التضخم في مصر إلى 25% هذا العام، مقارنة بنسبة 37% في العام الماضي.

وأشارت إلى وجود خطة لخفض التضخم أكثر ليصل إلى 16% بنهاية العام الجاري.

استقرار الاقتصاد المصري

وأوضحت جورجييفا أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يشهد صدمات اقتصادية متعددة، مؤكدة أن تراكم الدين العام قد انخفض.

وأشادت بالتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

لقاء ملهم مع الرئيس السيسي

ووصفت جورجييفا لقاءها بالرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه كان مثمرًا وملهمًا، حيث ناقشا الشراكات بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأضافت أن الصندوق يقدر التعاون مع مصر ويسعى لدعم جهودها في التنمية الاقتصادية.

رسالة تقدير للشعب المصري

وخلال كلمتها، وجهت مديرة صندوق النقد الدولي الشكر للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري، معربة عن تقديرها للقوة والصمود الذي أظهرته مصر خلال الأزمات الإقليمية.

وقالت: "نقدم كامل الدعم لمصر من أجل استقرارها وتطورها وتنميتها الاقتصادية."