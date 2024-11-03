نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يهنئ مديرة صندوق النقد الدولي على فترة ولايتها الثانية: مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي تبدأ قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على إعادة اختيارها لفترة ثانية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ثقة الدول والشركاء في كفاءتها وقيادتها الناجحة للمرحلة الأولى.

وأضاف مدبولي أن بدء فترة رئاستها الثانية بزيارة مصر يُعد رسالة مهمة.

بدء مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ستبدأ بعد غد، بالتعاون مع الزملاء في البنك المركزي.

حضر المؤتمر أيضًا حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

أهمية التعاون مع صندوق النقد

يأتي الاجتماع كجزء من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وصندوق النقد الدولي، مع التركيز على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.