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مؤتمر صحفى مشترك اليوم لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولى ومحافظ البنك المركزى، مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى أوضحت فى تصريحات له من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى، حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.


 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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