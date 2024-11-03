الحرس الثوري الإيرانى : نحذر الولايات المتحدة وإسرائيل بأننا سنوجه ردا قاسيا ولا نخشى أي تهديدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 08:37 صباحاً - قال الحرس الثوري الإيراني إننا نحذر الولايات المتحدة وإسرائيل بأننا سنوجه ردا قاسيا ولا نخشى أي تهديدات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان بلا شك ردًا ساحقًا على ما تفعلانه ضد إيران، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أنّ ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت في "أضرار محدودة"، في أول ضربة مُعلنة رسميًا على العمق الإيراني بشكل مباشر.

وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، نفذت نحو 100 طائرة مُقاتِلة سلسلة من الضربات المركزة على عشرات الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الإيرانية، على مسافة تزيد على 1600 كيلومتر من إسرائيل.

واستمرت العملية العسكرية لما يقرب من أربع ساعات، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ الهجوم الإسرائيلي كان مخططًا له أنّ يكون "حدثًا ليليًا واحدًا".