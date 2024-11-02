نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: ضبط 150 حالة مخالفة لسيارات السرفيس لتقطيع خطوط السير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنظيم ٢٤ حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمعاونة الإدارة العامة لمرور الجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات اسفرت عن ضبط ١٥٠ حالة مخالفة متنوعة لسائقين شملت تقسيم خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.

شملت الحملات شوارع ومحاور ( ميدان الجيزة ، شارع الجامعة، أول فيصل، العشرين، الطالبية فيصل، أوسيم، البراجيل، الكوم الاحمر، الكيت كات وامبابة والمنيب وخاتم المرسلين،اللبينى،المنصورية، المريوطية ).

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥ سائقين سيارات سرفيس نتيجة تلقى بلاغات من المواطنين بشأن قيامهم بتقطيع الطريق والحصول علي تعريفة اعلي من المحددة حيث تم توقيع الغرامات المشددة عليهم وإتخاء كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وكلف محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافه المخالفات وفقًا للقانون واستمرار الحملات اليومية لضبط منظومة السرفيس وتنظيم الاكمنه الثابتة والمتحركة بشكل دوري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للتعامل مع اي مخالفات.