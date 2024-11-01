كل ما تريد معرفته عن أولى مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - تقام اليوم أولى مباريات نادى الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، حيث يلتقى مع البنك الأهلى باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دورى نايل، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: متى تنطلق مباراة الزمالك والبنك الاهلى الليلة ؟

ج: تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة الأولى ببطولة الدورى المصرى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك والبنك الاهلى فى مباراة الليلة؟

ج: من المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك في الدفاع، بينما في خط الوسط عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، على أن يكون في خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري، والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.

وفي المقابل من المتوقع أن يبدأ طارق مصطفي اللقاء بمزيج من الحرس القديم والصفقات الجديدة ليكون التشكيل الأقرب لمواجهة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: عاصم صلاح، محمد إبراهيم، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحى، هشام صلاح، محمد هلال، كريم بامبو، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، ياو أنور.

س: من يدير مباراة الزمالك والبنك الأهلى تحكيمياً؟

ج: يقود محمد عادل تلك المواجهة تحكيمياً، ويعاونه هاني عبد الفاتح وخالد حسين، ومحمد العتباني حكما رابعا، ويقود محمد سلامة وأسامة محمد تقنية الفار.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والبنك الأهلى؟

ج: التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 9 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

س: كيف حسم الزمالك والبنك الأهلى موسم الصفقات الصيفية؟

ج: نجح الزمالك في ضم 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، وهم كل من عمر فرج، محمود بنتايك، جيفرسون كوستا، محمد حمدى، كونراد ميشالاك، وسيدى ندياى.

وفي المقابل، تعاقد البنك الأهلى مع 8 صفقات هم أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، عبدالعزيز البلعوطي، مصطفى طارق مصطفى، سيد عبدالله، هشام صلاح، مصطفى عبدالرحيم، خالد عبد الشافي.