جوميز يضم أحمد فتوح لقائمة الزمالك أمام البنك الأهلى فى انطلاقة الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لقائمة مباراة البنك الأهلى، المقرر لها مساء اليوم، فى انطلاقة الدورى.

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافعا معنويا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد.

وشهدت الفترة الماضية توظيف جوميز لأحمد فتوح في مكان جديد عن مركزه بالجبهة اليسرى للاستفادة من خدماته وإمكانياته، ودفع تألق المغربي محمود بنتايك في الجبهة اليسرى لتفكير جوميز في مركز جديد لـ أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، خاصة مع انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية واقتراب انتهاء أزمته.

وينوي جوزيه جوميز توظيف أحمد فتوح فى مركزي 6 أو 8 فى وسط الملعب للاستفادة من إمكانياته مع القلعة البيضاء، خاصة أن البرتغالي يؤمن بأن اللاعب من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.