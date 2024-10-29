أحمد جودة - القاهرة - السبب الحقيقي لوفاة الفنان حسن يوسف.. التفاصيل كاملة

السبب الحقيقي لوفاة الفنان حسن يوسف.. التفاصيل كاملة.. توفي الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عامًا، مما أحدث صدمة وحزنًا في الوسط الفني. وأعلن شقيقه خبر وفاته عبر حسابه على "فيس بوك"، حيث كتب: "توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف".

السبب الحقيقي لوفاة الفنان حسن يوسف.. التفاصيل كاملة

تحدثت مصادر قريبة من الأسرة عن معاناة يوسف خلال الفترة الماضية، خاصة بعد وفاة نجله عبدالله عام 2023، مما أثر بشكل كبير على حالته النفسية. وكانت زوجته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، قد ذكرت أنه قرر الابتعاد عن الظهور الإعلامي بسبب الحزن الذي يسيطر عليه، في ظل الذكرى الأولى لرحيل ابنه.

أما بالنسبة لسبب الوفاة، فقد أفاد المصدر أن الفنان الراحل عانى من مشكلات صحية مرتبطة بالشيخوخة، والتي ساهمت في تدهور حالته الصحية. وقد تم التأكيد على أن وفاته كانت طبيعية، ليلحق بنجله بعد عام من رحيله.

في الأيام الأخيرة، قضى حسن يوسف وقته في قراءة القرآن والعبادات مع شمس البارودي، معبرًا عن حزنه العميق على فقدان ابنه، مما جعل العام الماضي من أصعب الفترات التي مرت عليه.