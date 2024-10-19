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وزير الكهرباء: إلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتركيب عدادات كودية للمخالفين

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه أرسل خطابا رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية المبانى العشوائية والمخالفة.

 

وأضاف عصمت خلال موتمر صحفى بمقر الوزاره بالعاصمة الادارية الجديدة ، أن الهدف من الغاء شرط توفير إيصال الممارسة هو إزالة كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم و التمكن من محاسبتهم بشكل دقيق وفقا للاستهلاك الفعلى وليس بشكل تقديرى

 

و تابع الوزير، أن هناك عدد من الطلبات  لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرش و حذفهم من بطاقات التموين سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم مرة أخرى نظرا لأنهم لا يعتبروا مخالفين و لكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء و نقص في توافر العدادات.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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