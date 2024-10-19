وزير الكهرباء: إلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتركيب عدادات كودية للمخالفين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه أرسل خطابا رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية المبانى العشوائية والمخالفة.

وأضاف عصمت خلال موتمر صحفى بمقر الوزاره بالعاصمة الادارية الجديدة ، أن الهدف من الغاء شرط توفير إيصال الممارسة هو إزالة كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم و التمكن من محاسبتهم بشكل دقيق وفقا للاستهلاك الفعلى وليس بشكل تقديرى

و تابع الوزير، أن هناك عدد من الطلبات لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرش و حذفهم من بطاقات التموين سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم مرة أخرى نظرا لأنهم لا يعتبروا مخالفين و لكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء و نقص في توافر العدادات.