غداً.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الإيراني خلال زيارته إلى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - يستقبل الدكتور بدر العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج صباح غداً الخميس عباس عراقجي وزير خارجية إيران خلال زيارته إلى القاهرة.

وكان وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى أعلن أن وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى سيزور مصر غدا الخميس، فى إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد فى المنطقة .

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الخارجية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء.

وأشار الوزير إلى استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار سواء في غزة أو لبنان والاعتداءات في الضفة الغربية.