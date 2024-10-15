رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع البنات بمدينة نصر ويتابع أعمال تأسيس المدرجات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2024 - 2025م؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية لفرع البنات بمدينة نصر.

تضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمدرجات المركزية بفرع البنات، والاطمئنان على أعمال فرش وتأسيس المدرجات بعد الانتهاء من أعمال البناء، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من تجهيزها حتى يمكن استثمارها في العملية التعليمية خدمة لكليات فرع البنات.

كما تفقد رئيس الجامعة كلية الدراسات الإنسانية للبنات، وشارك في احتفالية استقبال الطالبات المستجدات، مقدمًا لهن التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح، وأن يكن نماذج مضيئة تعكس وسطية الأزهر الشريف.

وأعلن رئيس الجامعة أن التقديم في المدن الجامعية المرحلة الثانية بدأ من اليوم الثلاثاء ومتاح أمام الطالبات الجدد والذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى.

وأعقب ذلك تفقده لقسم اللغة العبرية، وتقديمه التهنئة إلى الدكتورة منال مرسي، رئيسة القسم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات القاهرة، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة كريمة عبد المجيد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى صبحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة منال حافظ، مديرة أمن فرع البنات والمدينة الجامعية.