ضبط مالك مخزن كيماويات بدون ترخيص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة للكيماويات ومواد البناء – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) لإدارته مخزن بدون ترخيص بعقار سكنى مخالف لشروط الأمن الصناعى والحماية المدنية بدائرة القسم.

وعُثر بداخل المخزن على (كمية كبيرة من الأدوات والخامات المستخدمة فى مواد البناء والكيماويات)، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.