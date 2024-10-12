كامل الوزير: نستهدف نقل 2 مليون راكب يوميا بالسكة الحديد فى 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خطة تطوير مشروعات السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل في مصر.

أضاف "الوزير" خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، أنه تمت توالت أعمال التطوير والصيانة لخطوط الشبكة، حيث كانت طاقة نقل الركاب في 2014 وصلت الى 700 ألف راكب يوميا وصلت الى مليون راكب في 2024، ومستهدف الوصول إلى 2 مليون راكب في 2030، أما طاقة نقل البضائع فكان 4.5 مليون طن في 2014 وصل الى 8 ملايين طن سنويا في 2024 ومستهدف الوصول الى 13 مليون طن سنويا في 2030، كما أنه تم إعادة تأهيل 97 جرارا.

أشار الوزير إلى أنه تم توريد 977 عربة من اجمالي 1350 عربة وتم توريد 6 قطارات تالجو فاخرة، وتم توريد عدد 582 عربة نقل بضائع من اجمالي 1215 عربة طرازات مختلفة من مصنع سيماف، بالإضافة الى إعادة تأهيل عدد 5 آلاف عربة بضائع من إجمالي 9 آلاف عربة قطارات مختلفة، فضلا عن تطوير عدد 310 محطات.

وعن الهدف من إنشاء محطة قطارات صعيد مصر، قال نائب رئيس الوزراء، إن الهدف من إنشاء المحطة في هذه المنطقة، تخفيف الضغط على محطة رمسيس من خلال محطة بشتيل محطة نهائية لقطارات الصعيد، ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي، وإنشاء ورش جديدة لصيانة العربات والجرارات لتحسين مستوى الصيانة، والتوسع في انشاء المحطات التبادلية بين وسائل النقل الجماعي، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال توفير محطات نقل ذكية تتواكب مع الجمهورية الجديدة.