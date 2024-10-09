رئيس الوزراء يتفقد مراكز التعهيد في كايرو فيستيفال عقب اجتماع الحكومة اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 07:32 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إجراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في منطقة كايرو فيستيفال، لمتابعة وافتتاح عدد من مراكز التعهيد.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، ثم يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي، بحضور وزيري المالية والاستثمار.

وفي سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء اجتماعا؛ لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا موقف تطوير المنطقة المحيطة، وذلك استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.