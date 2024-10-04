افتتاح منفذ حياة كريمة لتوزيع لحوم بأسعار مخفضة بالمعادى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - افتتحت مؤسسة حياة كريمة، منفذ متحرك لتوزيع اللحوم بسعر 185 جنيه للكيلو، ب 61 شارع التر عَه بالمعادي الخبيرى بجوار مسجد خضر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

شهد منفذ توزيع اللحوم التابع لمؤسسة حياة كريمة بميدان السيدة عائشة، اقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم بأسعار 185 جنيه للكيلو ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

ووزعت منافذ مؤسسة حياة كريمة، اللحوم، بمنفذ متحرك بميدان العباسية، حيث وفرت اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة، بمنطقة الوايلي، ميدان الجيش، شارع العباسية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيه للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ المعادي، كما تم توزيع اللحوم من خلال منفذ بحى السلام 2، اول جَمال عبد الناصر بجوار مسجد اهالينا 2.

كما تم توزيع اللحوم بمنفذ ميدان السيدة عانشة، أمام موقف ميكروباص السيدة عائشة، وأنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.