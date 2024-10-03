نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تعلن عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024.. تعرف على التفاصيل كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعتبر إجازة 6 أكتوبر 2024 واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، حيث يحيي المصريون ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة التي وقعت عام 1973، وفي هذا الإطار، سنستعرض عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية تفاصيل إجازة 6 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بها، كما سنوضح العطلات الأسبوعية المتاحة خلال شهر أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر 2024

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك احتفالًا بعيد القوات المسلحة (نصر 6 أكتوبر)

وفيما يتعلق بإجازة 6 أكتوبر 2024 للعاملين في القطاع الخاص، من المتوقع أن تصدر وزارة العمل قرارًا مماثلًا لقرار رئيس الوزراء، باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات.

قائمة الإجازات حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات

الأحد 6 أكتوبر

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد القبطي.. 25 يناير السبت ثورة 25 يناير

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

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7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة