بدء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - بدأت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد لمجلس الشيوخ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد و افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة وكذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عن القضايا التى تصدى إليها المجلس فى أدوار انعقاده السابقة وما يفرضه عليه الواقع من استمرار العمل فى كافة الملفات ثم يرفع رئيس المجلس الجلسة ويدعو المجلس للانعقاد فى يوم آخر لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 بواقع 56 مقعد

جدير بالذكر، أن المادة الدستورية 115 تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فإن هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5سنوات"مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.