وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، جاء بها:-

«يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بإنتصار أكتوبر المجيد.. أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.. لقد إستقر تاريخ السادس من أكتوبر فى ضمير الأمة ووجدانها .. وصار رمزاً متجدداً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة .. التى خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء .. وسيظل هذا العبور العظيم مبعثاً للفخر والإعتزاز .. ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء .. فكل عام ومصر كنانة الله فى أرضه بخير ونماء .. وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء .. لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة .. كل التحديات والصعوبات .. وتنطلق للمزيد من التنمية والإزدهار.. وكل عام وسيادتكم بخير».