اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالجيزة لامتناعه عن سداد مديونية 10 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (إستئجار المحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ ( 10 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.