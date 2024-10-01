رئيس الهيئة العربية للتصنيع يفتتح المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات بعد تطويره

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - افتتح اللواء أ.ح مهندس " مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات ومركز الصيانة وخدمات ما بعد البيع، بعد تطويره بأحدث التقنيات الذكية وآليات التسويق الرقمي .
وجاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، ورؤساء مجالس إدارات المصانع والشركات بالهيئة، وكبار المسئولين من شركة (زيرو تريد).
وأوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة تسويقية طموحة, وضعتها الهيئة العربية للتصنيع لتحديث جميع مراكز التسويق والصيانة وخدمات ما بعد البيع بالهيئة، وفقا لأحدث آليات التحول الرقمي .
وأضاف أن المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات، ومقره 2 أ عمارات الهيئة العربية للتصنيع بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، قد تم تطويره بأحدث النظم الرقمية الحديثة للتسويق وأعمال الصيانة ,التي تمتاز بالسرعة والدقة.
ولفت إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة بالمركز بما يتناسب مع آليات التحول الرقمي واستخدام أحدث مستجدات العصر لعمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، معربا عن شكره وتقديره لشركة "زيرو تريد " علي تعاونها المشترك المثمر في أعمال التطوير والتحديث وتنفيذ إستراتيجية التسويق وإدارة مركز التسويق.
وأشار أن بمناسبة الإفتتاح هناك خصومات خاصة تصل إلي نسبة 50% علي منتجات مصنع الإلكترونيات وتتضمن مجموعة واسعة من المنتجات مثل الشاشات التليفزيونية وأجهزة التكييف والمكانس والمراوح والميكروويف والريسيفرات وأنظمة الإضاءة الليد وكاميرات المراقبة والحاسب الآلي والتابلت واللاب توب والتليفونات المحمولة, وغير ذلك الكثيرمن المنتجات عالية الجودة التى تلبي كافة الاحتياجات, من خلال خطط وأنظمة التقسيط الجذابة والمريحة التي تناسب كافة العملاء .
وأكد على أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت تحقيق رضا العملاء، هدفاً أساسياً في عمليات التطوير والتحديث والحرص علي حسن التواصل واستقبال الجمهور، موضحاً أن المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات يختص بجميع أعمال صيانة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من إنتاج المصنع كما أن الهيئة تتبني استراتيجية تسويقية تنموية طموحة شاملة لتحقيق مزيد من النمو الإقتصادي وتلبية كافة احتياجات أبناء الشعب المصري بنسب تصنيع محلي عالية الجودة والصديقة للبيئة,تحت شعار (صنع في مصر).
وخلال فعاليات الإفتتاح تم اجراء السحب لكوبونات الشراء للعملاء المشاركين في الإفتتاح , وفقا لنظام القرعة العلنية وتقديم هدايا قيمة للفائزين من انتاج مصنع الإلكترونيات.
وأعرب مسؤولو شركة (زيرو تريد) عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع , الظهير الصناعي للدولة المصرية , ويهدف هذا التعاون إلى إضافة قيمة عالية لعملاءنا وتمكينهم من امتلاك التكنولوجيا الحديثة من المنتجات الإلكترونية والكهربائية من المنتجات المتنوعة المتميزة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة , ذات الجودة العالية والثقة المتجددة باستمرارفي منتجاتها لدي عملاءنا .
وأضاف اننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات تسويقية أخري لتلبية الإحتياجات المتزايدة لدي قطاعات عديدة بالمجتمع