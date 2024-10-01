رئيس الهيئة العربية للتصنيع يفتتح المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات بعد تطويره

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - افتتح اللواء أ.ح مهندس " مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات ومركز الصيانة وخدمات ما بعد البيع، بعد تطويره بأحدث التقنيات الذكية وآليات التسويق الرقمي .

وجاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، ورؤساء مجالس إدارات المصانع والشركات بالهيئة، وكبار المسئولين من شركة (زيرو تريد).

وأوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة تسويقية طموحة, وضعتها الهيئة العربية للتصنيع لتحديث جميع مراكز التسويق والصيانة وخدمات ما بعد البيع بالهيئة، وفقا لأحدث آليات التحول الرقمي .

وأضاف أن المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات، ومقره 2 أ عمارات الهيئة العربية للتصنيع بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، قد تم تطويره بأحدث النظم الرقمية الحديثة للتسويق وأعمال الصيانة ,التي تمتاز بالسرعة والدقة.

ولفت إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة بالمركز بما يتناسب مع آليات التحول الرقمي واستخدام أحدث مستجدات العصر لعمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، معربا عن شكره وتقديره لشركة "زيرو تريد " علي تعاونها المشترك المثمر في أعمال التطوير والتحديث وتنفيذ إستراتيجية التسويق وإدارة مركز التسويق.