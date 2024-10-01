رئيس الوزراء: اقتصاد مصر حقق متوسط نمو 4.3% خلال 4 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصرى أثبت مرونة أمام التحديات حيث حقق متوسط معدل نمو 4.3% خلال 4 سنوات أى الفترة من 2020 وحتى 2023، موضحا أن الحكومة المصرية حرصت على تبنى سياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن البنوك المركزية فى مختلف دول العالم قامت برفع متتالى لأسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم، مطالبا بضرورة تبنى سياسات داعمة للنمو ومراعاة البعد الاجتماعى.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن المتغيرات المتسارعة والتحديات فى المنطقة وتلاحق الصدمات الداخلية والخارجية واتساع حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمى وإنعكاسات ذلك على دول المنطقة والسياسات النقدية، من أبرز القضايا التى يتم خلال اجتماع القاهرة اليوم.

وأضاف محافظ البنك المركزى المركزى، فى كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الاجتماع يتناول تأثيرات قضية التغيرات المناخية على الاقتصاد ودور البنوك المركزية فى هذا الشأن وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاع المالى، ومناقشة التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحضور حشد كبار من كبار المسؤولين وممثلى المؤسسات المالية الدولية والمصرفيين من مختلف دول العالم.